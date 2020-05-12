Проект указа о соцподдержке отдельных категорий граждан рассматривается у президента Беларуси
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Проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан рассматривается у Президента Беларуси.
На доклад во Дворец Независимости приглашены члены правительства и руководство Администрации Президента.
«Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке», - акцентировал внимание глава государства.
В то же время, отметил он, если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. «И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им», - сказал Александр Лукашенко.
Президент также напомнил о своем требовании приложить все необходимые усилия для сохранения трудовых коллективов.