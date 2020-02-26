Проект дал первые «ростки». Шаг за шагом к урожаю вместе с «Волшебной грядкой»*

В прошлом месяце медиахолдинг «Бабруйскае жыццё» совместно с магазином «Волшебная грядка» запустил проект-эксперимент: мы высадили две культуры – перец и баклажаны, а теперь поэтапно рассказываем, какие выбрали семена, чем подкармливали и как растут овощи.

Чтобы конечный результат взращиваемых растений порадовал, важно правильно выбрать семена. Сотрудники «Волшебной грядки» советуют составить список необходимых покупок. Если возникнут какие-то вопросы, в магазинах сети вы обязательно получите квалифицированную консультацию, специалисты расскажут о новинках и подскажут, какие семена лучше приобрести.

Итак. Для выращивания перца мы выбрали фирму «Семена Алтая» и их продукцию «Сибирский гигант», для баклажанов – семена «Бибо» от компании «Гавриш», от «Аэлита» – «Пучковое семейство». Среди многообразия емкостей для рассады предпочтение отдали горшкам. Но так как много семян посадили в один стакан, позже нам придется пикировать сеянцы (рассадить по отдельным стаканчикам). Уже после того, как они подрастут и окрепнут, перевалим их в землю. Как говорят специалисты, благодаря этому вероятность повреждения корней овощей близится к нулю.

Но не стоит забывать, что львиная доля успеха зависит от подходящего грунта. Например, натуральная почва с нашего огорода не всегда содержит нужное количество необходимых рассаде элементов, поэтому зачастую приходится самим готовить грунт, улучшая его показатели, либо можно купить готовый в специализированном магазине. Для наших овощей мы выбрали литовский грунт «Дурпета», который содержит не только макроэлементы (азот, фосфор и калий), но и нужные микроэлементы – магний, бор, медь, железо, цинк и другие.

Особое внимание обратили на стимуляторы роста. Любой растительный организм в период развития сталкивается с целым комплексом неблагоприятных факторов, которые снижают иммунитет и вызывают различные болезни. Для преодоления негативных факторов окружающей среды овощам необходимо окрепнуть. Именно поэтому для своих семян мы взяли стимулятор роста «Эпин». Он выпускается в виде концентрированной жидкости, которую нужно смешивать с водой. Внимание! Полученным веществом смочили семена перед посадкой.

Результаты нашего кропотливого труда уже видны: семена перца и баклажана проросли, а ростки выглядят здоровыми и крепкими. Однако на этом наш проект-эксперимент не заканчивается. В следующем месяце расскажем, насколько подросли овощи и как за ними осуществлялся уход. Об этом вы сможете прочитать ориентировочно 25 числа.

В Бобруйске работают 19 магазинов и ларьков во всех районах города:

1. ост. «Дзержинского»

2. ул. К. Маркса, д. 49, пом. 5

3. ул. Дзержинского, д. 4, ряд 1, т. м. 4 (рынок «Садовод»)

4. ул. Парковая (ост. «2-я проходная Авиагородка»)

5. ул. Интернациональная, конечная ост. тр. №2

6. ул. Интернациональная, ост. «Ж/д станция Бобруйск»

7. ул. Станционная, д.5 (здание автовокзала)

8. ул. Рокоссовского, 9, ТЦ «Западный»

9. ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 3

10. ул. Минская, ост. «ГАП-1»

11. пересечение ул. Ленина и пр-та Георгиевского

12. ул. Днепровской Флотилии, 40, ТЦ «Северный»

13. пр-т Строителей, ост. «Сикорского», конечная остановка троллейбуса №2

14. ул. К. Маркса, д. 49, пом. 10

15. ул. Пушкина, 194, «Семена на Пушкина»

16. ул. Горького, 41, 1-й этаж «Дома обуви»

17. ул. Октябрьская, 92

18. ул. Горелика, возле дома №51

19. ул. Урицкого, 94, магазин «Радуга»

На правах рекламы*

УНП 790394757