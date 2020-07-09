Продавец ритуального магазина обманывала родственников умерших, присваивая деньги на погребение

В Бобруйске местный ОБЭП выявил аферу в сфере похоронных услуг. В присвоении почти 3,5 тысяч рублей, принадлежащих родственникам шестерых усопших, подозревается 22-летняя продавец унитарного предприятия.

Девушка заключала с потерпевшими договоры на захоронение с последующей оплатой, а деньги за услуги присваивала себе. Часть недостачи в кассе была выявлена во время проверки наличия дебиторской задолженности в магазине, после чего материалы проверки направили в милицию.

– Мы установили, что помимо допущенной недостачи продавщица с согласия потерпевших получала пособие на погребение и занималась организацией захоронения. При этом выплаты на погребение были значительно выше затрат, указанных в отчетных документах. Разницу девушка забирала себе, – рассказали в УВД Бобруйского горисполкома.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанки и возбудили уголовное дело за присвоение. Известно, что подозреваемая частично возместила ущерб.

В УВД добавили, что это не первый случай на предприятии. В ближайшее время за похожее хищение будут судить еще одну продавщицу, которая присвоила 6,4 тысячи рублей. Расследование по уголовному делу уже завершено.

УИОС МВД.