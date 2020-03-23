Проба пера юных бобруйчан

«Первые шаги» – под таким названием сейчас проходит городской конкурс творческих работ учащихся начальных классов. Его организатор – управление по образованию горисполкома. Задачи – выявить способности и склонности младших школьников к написанию творческих работ, привлечь учащихся к творческой деятельности. При отборе проектов жюри будет учитывать новизну содержания, оригинальность идеи, выразительность повествования и творческий подход. Ребятам предложили на выбор участие в нескольких номинациях: «Юный натуралист», «Юный искусствовед», «Юный писатель», «Юный краевед», «Юный журналист». По условиям в последней номинации участник должен представить журналистские материалы, опубликованные в СМИ. Учащаяся 4-го класса средней школы №21 Ангелина Ефременко (под руководством учителя Светланы Антоновны Рубаник) решила попробовать себя в роли начинающего корреспондента, выбрав тему «Взгляд в будущее». Представляем ее проект «Разве это не искусство?».
Разве это не искусство?
Я отличная девчонка девяти лет (так считаю не только я). Люблю рисовать, читать, играть в настольные игры, заниматься спортом, общаться с друзьями, люблю… много чего (помните, как в рассказе Виктора Драгунского о Дениске?).
Однажды я задалась вопросом: как люди из всего интересного вокруг выбирают занятие по душе – то, что будут делать всю жизнь? Будут заниматься наукой или рисовать картины, а может, посвятят жизнь музыке или... А если человеку нравятся и наука, и разные виды искусства, как это совместить? Оказывается, можно! Об этом я и хочу порассуждать…
Мне посчастливилось родиться в семье медиков. Вот их сколько у меня – настоящая династия! Я очень горжусь всеми!
Кто-то работает много лет, кто-то еще учится, но все любят свою работу и преданы ей. Они – живой пример для меня. Я, конечно, тоже мечтаю быть врачом и с детства постоянно кого-то лечу.
Представляете, я даже родилась в канун Дня медицинского работника! Бабушка любит рассказывать историю, как они с дедушкой собрались на торжественное собрание получать грамоты, а просидели возле роддома и «получили» меня!
О профессии врача я много слышу с детства: рассказы, истории, проблемы... Конечно же, большинство медицину считает серьезной наукой. С этим сложно не согласиться. Но надпись, которую я прочла в кабинете у мамы, заставила меня посмотреть на медицину по-другому.
«Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств» (Гиппократ).
Наверное, это правда:
Врач – не профессия, врач – свыше данное,
Это, скорее, область искусства.
Ведь не научит никто состраданию,
Нет и предмета такого – сочувствие.
Он, как поэт, подбирающий рифму,
Самое верное ищет лекарство.
То, что заставит все боли утихнуть,
Ищет в сомнениях и мытарствах.
Врач – не профессия и не работа,
Можно сказать, что творец он здоровья.
Скальпель, лекарства – не вся забота,
Ими он лечит, но лечит с любовью.
Этому много подтверждений.
Моя мама стоматолог. Все боятся стоматолога (кто-то больше, кто-то меньше), но зубки лечить надо. К маме приходят лечиться и взрослые, и дети. Со взрослыми, конечно, немного легче: они же взрослые, все понимают. А вот детки… С ними намного сложнее. Большинство испытывает страх. Когда мама приходит с работы, всегда рассказывает, какие у нее были дети, как вели себя, какие она сказки и стихи им рассказывала, чтобы им не было страшно и они не плакали. Она знает, что мне это очень интересно. Часто у меня возникает непреодолимое желание хоть чем-то помочь мамочке.
Тогда я начинаю что-то сочинять, придумывать, рисовать. Если возникают трудности, на помощь приходит мама. Вот, например, что у нас получилось:
Это пустер, он нестрашный,
Может только пошутить:
Дунуть в зуб, и в нос, и в ухо,
На язык водой полить.
Вот и зеркальце смешное
Прискакало к нам сюда,
Зубки видеть у больного
Помогает мне всегда.
Это зонд, он очень важный –
Ищет кариес у нас.
Длинный, острый и отважный
Зуб спасает каждый час.
Вот гладилка ставит пломбы,
Формирует красоту.
С ней быстрей идет работа –
Вмиг залепит пустоту.
Еще у нас есть сказочка, чтобы малыш открыл ротик:
«Ты знаешь, что я не доктор, а художник? Но необычный. Поэтому добрая фея подарила наряд, который помогает не путать меня с другими. И пугаться меня не надо. Сейчас я буду рисовать. Давай тебе на зубике нарисуем большую машинку или трактор! Возьмем серебристую палочку и водичкой будем рисовать. Ой, какая красота получается! И кузов есть, и четыре колеса. Осталось только руль дорисовать, и все. Быстро поставим пластилин специальный, чтобы машинка не уехала, и побежишь домой. На пластилин нужно волшебным светом посветить. Пока он светит, можно загадать желание. Загадал? Ты большой молодец!»
Девочкам мама «рисует» цветочки, кукол. Разве это не искусство, не мастерство? Настоящий художник и сказочник!
Вот еще факт. У мамы в тумбочке есть пластилин. Иногда вечером она садится и лепит. Что? – Зубы, всякие бугорочки, фиссурки… Представляете? Что это, я не знаю, но всему свое время. Мама говорит, что это ей нужно для работы. Значит, она еще немного и скульптор.
Мне уже приходилось сталкиваться с врачами и наблюдать за их работой. Однажды я бегала дома, зацепилась за ковер и ударилась лбом о батарею. Очень испугалась – было много крови. Доктор очень искусно зашил рану, я даже ничего не почувствовала.
Вот еще история. Я каталась на горке и неудачно упала. Поехали в травмпункт. Там сделали снимок. Оказалось, перелом. Было очень страшно и больно. Но как только доктор, словно волшебник, наложил гипс, успокоил добрым словом, стало намного легче.
Чем больше я вспоминаю историй о докторах, тем больше убеждаюсь, что медицина – великое искусство. Врач – это поэт, художник, скульптор, портной, писатель, актер. Этот список можно продолжать и продолжать. Я уверена, что каждый может вспомнить много подобных историй из жизни. Но главное – чтобы быть врачом, нужно любить людей, сострадать им и иметь большое желание помочь. Это, как любой талант, не каждому дано! Как сказал австрийский публицист и общественный деятель Гуго Глязер, «медицина слагается из науки и искусства, а над ними простирается чудесный покров героизма». О героизме я порассуждаю в следующий раз, а что касается искусства, очень надеюсь, что мне удалось и вас в этом убедить. Я-то с некоторых пор в этом уже не сомневаюсь!
И когда придет мое время (если, конечно, все получится так, как мечтаю), я буду стараться совмещать науку и искусство, проявлять сочувствие, сострадание к пациентам. Хочу стать таким врачом, чтобы близкие могли мной гордиться!