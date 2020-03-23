Проба пера юных бобруйчан

Разве это не искусство?

Я отличная девчонка девяти лет (так считаю не только я). Люблю рисовать, читать, играть в настольные игры, заниматься спортом, общаться с друзьями, люблю… много чего (помните, как в рассказе Виктора Драгунского о Дениске?).

Однажды я задалась вопросом: как люди из всего интересного вокруг выбирают занятие по душе – то, что будут делать всю жизнь? Будут заниматься наукой или рисовать картины, а может, посвятят жизнь музыке или... А если человеку нравятся и наука, и разные виды искусства, как это совместить? Оказывается, можно! Об этом я и хочу порассуждать…

Мне посчастливилось родиться в семье медиков. Вот их сколько у меня – настоящая династия! Я очень горжусь всеми!

Кто-то работает много лет, кто-то еще учится, но все любят свою работу и преданы ей. Они – живой пример для меня. Я, конечно, тоже мечтаю быть врачом и с детства постоянно кого-то лечу.

Представляете, я даже родилась в канун Дня медицинского работника! Бабушка любит рассказывать историю, как они с дедушкой собрались на торжественное собрание получать грамоты, а просидели возле роддома и «получили» меня!

О профессии врача я много слышу с детства: рассказы, истории, проблемы... Конечно же, большинство медицину считает серьезной наукой. С этим сложно не согласиться. Но надпись, которую я прочла в кабинете у мамы, заставила меня посмотреть на медицину по-другому.

«Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств» (Гиппократ).

Наверное, это правда:

Врач – не профессия, врач – свыше данное,

Это, скорее, область искусства.

Ведь не научит никто состраданию,

Нет и предмета такого – сочувствие.

Он, как поэт, подбирающий рифму,

Самое верное ищет лекарство.

То, что заставит все боли утихнуть,

Ищет в сомнениях и мытарствах.

Врач – не профессия и не работа,

Можно сказать, что творец он здоровья.

Скальпель, лекарства – не вся забота,

Ими он лечит, но лечит с любовью.

Этому много подтверждений.

Моя мама стоматолог. Все боятся стоматолога (кто-то больше, кто-то меньше), но зубки лечить надо. К маме приходят лечиться и взрослые, и дети. Со взрослыми, конечно, немного легче: они же взрослые, все понимают. А вот детки… С ними намного сложнее. Большинство испытывает страх. Когда мама приходит с работы, всегда рассказывает, какие у нее были дети, как вели себя, какие она сказки и стихи им рассказывала, чтобы им не было страшно и они не плакали. Она знает, что мне это очень интересно. Часто у меня возникает непреодолимое желание хоть чем-то помочь мамочке.