Призыв-2020: что нужно знать. Интервью с военным комиссаром Алексеем Березовским

На вопросы отвечает военный комиссар Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов полковник Алексей Березовский.

– Сколько бобруйчан призывают в эту кампанию? В какие сроки проходит весенний призыв?

– Мероприятия призыва граждан Бобруйска и района проводятся в соответствии со сроками, установленными в Указе Президента Республики Беларусь от 17.02.2020 г. №55: с февраля по май. В мае подлежат отправке на срочную военную службу более 180 человек.

– Сколько сейчас служат в армии?

– В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь от 5.11.1992 г.

«О воинской обязанности и воинской службе» период срочной военной службы составляет: для граждан, не име­ющих высшего образования, – 18 месяцев, с высшим образованием – 12 месяцев, прошедших обучение по программам подготовки младших командиров на военных факультетах или кафедрах, – 6 месяцев.

– Каков возраст парней, призываемых в армию?

– Срочной службе подлежат граждане мужского пола от 18 до 27 лет, состо­ящие или обязанные состоять на воинском учете и не состоящие в запасе.

– Куда обычно отправляют на службу призывников из Бобруйска? Учитывают ли при этом желание призывника и его родителей?

– Бобруйские призывники служат в воинских частях, расположенных в Минске, Борисове, Слуцке, Жодино, Барановичах, Могилеве, Бобруйске, Гомеле, Витебске, Марьиной Горке. Предназначение призывников определяет призывная комиссия, учитывающая категорию годности юноши по состоянию здоровья, уровень образования, полученную специальность, содержание плана комплектования срочной военной службы. Желание призывника и его родителей может учитываться при условии, что не будут нарушены принципы комплектования, установленные нормативными правовыми актами.

К слову, персональные основной и резервный составы призывной комиссии Бобруйска определены решением городского исполнительного комитета. Основной состав комиссии возглавляет заместитель председателя горисполкома Виктория Омелюсик. В комиссию также входят представители военкомата, УВД горисполкома, медицинских учреждений города.

– Кого в армию не берут?

– От призыва на срочную военную службу, военную службу офицеров по призыву, службу в резерве освобождаются граждане:

– признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе с исключением с воинского учета;

– отцы, матери, родные братья или сест­ры которых, являясь военнослужащими, лицами начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибли, умерли либо стали инвалидами I или II группы в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также из числа детей-­сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Граждане, имеющие право на освобождение от призыва по этому основанию, могут быть призваны на военную и службу в резерве по их желанию;

– имеющие трех и более детей;

– прошедшие военную службу или иным образом исполнившие воинскую обязанность в другом государстве.

От призыва на военную службу по мобилизации освобождаются граждане, признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе с исключением с воинского учета.

Призыву на срочную военную службу, военную службу офицеров по призыву, службу в резерве не подлежат граждане:

– отбывшие наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях;

– имеющие судимость;

– в отношении которых судом применены принудительные меры безопаснос­ти и лечения, – в течение срока их применения;

– в отношении которых осуществляется уголовное преследование, или уголовное дело передано прокурору для направления в суд, или осуществляется судебное производство.

– А если человек после школы поступил в колледж, институт, его призовут в армию? Имеет ли призывник право на отсрочку, если он обучается заочно?

– В соответствии со статьей 32 Закона Республики Беларусь от 5.11.1992 г.

«О воинской обязанности и воинской службе», если призывник после школы получает профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование в очной форме получения образования, он имеет право на отсрочку для продолжения образования на период обучения в учреждении образования. Однако отсрочка для продолжения образования предоставляется один раз. У граждан, получающих образование заочно, права на отсрочку от призыва на срочную военную и службу в резерве для продолжения образования нет.

– В каких случаях может быть предоставлена отсрочка?

– По состоянию здоровья, для продолжения образования, прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена по специальности интернатуры, по семейному положению, для получения военно-технических специальностей, в связи с осуществлением депутатских полномочий, на основании указов Президента Республики Беларусь.

– Что такое альтернативная служба и кто имеет на нее право?

– Она не связана со службой в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях. На нее могут быть направлены граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, службу в резерве, годные по состоянию здоровья и физическому развитию к прохождению срочной военной и службы в резерве, заявившие о том, что принятие Военной присяги, ношение, применение оружия или непосредственное участие в производстве и обслуживании оружия, бое­припасов и боевой техники противоречат их религиозным убеждениям в той мере, в которой становится невозможным прохождение воинской службы.

На альтернативную службу не направляются освобожденные от призыва в соответствии с законодательством либо имеющие право на отсрочку от призыва на срочную военную и службу в резерве.

– Что будет, если человек получил повестку, но не пришел в указанный срок в военкомат?

– Если это произошло по уважительной причине, призывнику назначат другой день явки на мероприятия призыва. В случае неуважительной причины призывника привлекут к административной ответственности. Если неявка по неуважительной причине воспрепятствовала принятию или реализации решения призывной комиссии, призывник будет привлечен к ответственности уголовной.

– Что значит формулировка «годен с ограничениями»? Люди с таким «вердиктом» служат вместе со здоровыми призывниками или для них создается отдельная рота?

– Каждому роду войск соответствует определенная категория годности к военной службе по состоянию здоровья. Формулировка «годен без ограничений» говорит о том, что призывник может быть принят на воинские должности во все виды и рода войск. Формулировка «годен к военной службе с незначительными ограничениями» означает, что призывник может служить только в том роде войск, которому соответствует ограничение по состоянию здоровья.

– Призывают ли в армию людей с судимостью?

– Да, после погашения или снятия судимости гражданин подлежит призыву на срочную военную и службу в резерве. Исключение составляют лишь те, кто отбыл наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.

– Что нужно брать с собой в армию?

При отправке к месту службы призывник имеет при себе:

• паспорт;

• телефонную карточку;

• нитки (черные, зеленые, белые);

• иголки;

• носовой платок;

• расческу;

• обложку для военного билета;

• белую хлопчатобумажную ткань для подворотничков;

• общую тетрадь;

• шариковую ручку, запасные стержни;

• заточенный простой карандаш;

• блокнот для записей;

• мыло в мыльнице;

• зубную щетку в футляре;

• зубную пасту;

• бритвенный станок с запасными лезвиями;

• крем для бритья;

• крем после бритья;

• обувной крем в тюбике и щетку;

• конверты для писем;

• пластырь широкий в рулоне;

• небольшую сумму денег;

• пакет для туалетных принадлежностей;

• запас продуктов на сутки;

• водители транспортных средств, кроме того, водительское удостоверение и медицинскую справку.

Следует учесть, что некоторые предметы личной гигиены включены в норму месячного довольствия военнослужащего срочной военной и службы в резерве, однако объемы их потребления для каждого индивидуальны.

– Как часто солдатам дают увольнительные?

– Увольнение из расположения воинской части является мерой поощрения, которая принимается командиром индивидуально с учетом специфики прохождения службы, личных качеств и заслуг военнослужащего.

– Можно ли в армии пользоваться мобильными телефонами, планшетами?

– В воинских частях есть определенные ограничения по использованию мобильных технических средств. Разрешено пользоваться только аппаратами, у которых нет возможности фото- и видеосъемки, диктофонов, разъемов для карт памяти, отсутствует аппаратная и программная возможность пакетной передачи данных.

Александр Удодов.