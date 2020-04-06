«Приветствия без рукопожатий, здороваются локтями или ногами» — что происходит в местах отдыха в Бобруйске в период пандемии

Число посетителей в местах для отдыха в Бобруйске сокращаются. Где-то посетители все еще есть, а где-то помещения опустели совсем.

Кафе «История» все еще пользуется популярностью у бобруйчан, его администрация делает все возможное для того, чтобы обезопасить своих посетителей.

- В нашем кафе антисептики стоят на каждом столике, и расстояние между ними не менее 1,5 метра, при входе есть локтевые дозаторы. После каждого посетителя столик обрабатывается антисептическим средством. Своих сотрудников мы тоже обезопасили: каждый работает в перчатках и маске, каждые три часа мы меряем температуру, чтобы контролировать ситуацию.

В ресторане «Чырвоная вежа» посещаемость резко упала. Люди приходят только на комплексные обеды, вечером мало кто приходит отдохнуть в ресторане.

- У нас были забронированы места, на две недели вперед, - рассказывает сотрудник ресторана «Чырвоная вежа» - сейчас отменены почти все, осталось записаны только 2-4 места.

Гораздо меньше, чем пару недель назад, посетителей в оздоровительном центре «Ева». Теперь их просят одевать перчатки и пользоваться антисептическими средствами. Сотрудники центра рассказывают, что многие звонят и просят перенести или закрыть абонементы. Особенно много закрывается абонементов пенсионерам.

«Бобруйск-Арена» по-прежнему работает в штатном режиме, все сотрудники без исключений, носят маски и перчатки. Антисептики стоят на ресепшене, у входа, в кабинетах сотрудников, в раздевалках спортсменов и в туалетах. Каждый сотрудник ледового дворца перед началом смены посещает врача, там меряют температуру, давление, записывают показания в журнал.

- Посещаемость упала примерно на 90%. Раньше на одно массовое катание приходило до 120 человек. Сейчас на вечерних катаниях, максимум 10 человек, и это при том, что сейчас каникулы. Паники нет, арена работает в штатном режиме. Спортсмены соблюдают новую форму приветствия - без рукопожатий, сейчас здороваются локтями или ногами.

Если в «Бобруйск-Арене» посещаемость упала, но посетители и все еще есть, то существуют места куда люди перестали ходить вообще. Одним из таких заведений является детский игровой центр «Немо».

- Сейчас к нам люди ходят крайне редко. Например, вчера центр целый день стоял пустой, были только наши сотрудники, иногда приходят 2-3 человека и то они долго не задерживаются. Мы думаем о временном прекращении работы, вряд ли кто хочет в разгар пандемии пойти с детьми отдыхать. Конечно, мы со своей стороны выполнили все необходимые меры для безопасности: антисептики, маски и перчатки, обработка всего помещения.

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