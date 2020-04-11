Пришкольные лагеря продолжат работу, продление учебного года не планируется

В связи с продлением с 13 по 18 апреля весенних школьных каникул продолжат работу пришкольные лагеря. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства образования Республики Беларусь.

Пришкольные лагеря будут организовываться по заявительному принципу с проведением всех необходимых санитарно-эпидемических мероприятий. Будут работать и объединения по интересам.

- Ребята, которые останутся дома, могут заняться самообразованием, - сообщает пресс-служба Минобразования. - Кроме того, ведомство совместно с Национальным институтом образования для школьников разработаны интерактивные программы по отдельным предметам. Всю необходимую информацию можно будет найти в Telegram-канале Министерства образования и на сайте Национального института образования. Сейчас разрабатывается календарно-тематическое планирование (корректировка учебного плана) по предметам в связи с продлением каникул. Учебный год продлевать не планируется. Он завершится 30 мая, - подчеркнула Людмила Высоцкая.