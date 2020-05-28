12.05.2020 принят Указ Президента Республики Беларусь № 160 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности» (далее – Указ № 160), который вступил в силу с 16.05.2020 и распространил свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020.

В Положении о порядке определения, исчисления и уплаты арендной платы, утвержденном Указом № 160 (далее - Положение), в новом формате, приближенном к нормам главы 20 Налогового кодекса Республики Беларусь, изложены положения о порядке определения размера ежегодной арендной платы за земельные участки, основания для неисчисления и неуплаты плательщиками арендной платы, сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и сроки уплаты в бюджет арендной платы.

Основными новшествами Указа № 160 для юридических лиц являются нормы о том, что:

• исключена обязанность по исчислению арендной платы с применением увеличения на коэффициент 2 за земельные участки (их части), занятые объектами сверхнормативного незавершенного строительства, ранее установленная п.п.1.15 п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 № 101 «О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности», который утратил силу (приложение 4 к Указу № 160);

• исчисление и уплата арендной платы с 01.01.2020 по 31.12.2020 в увеличенном (уменьшенном) размере, но не более чем в 2 раза, производится по решениям местных исполнительных комитетов и администраций свободных экономических зон, принятым в 2020 году. При принятии таких решений в 2020 году организации при необходимости вносят в них изменения не позднее 20-го числа второго месяца квартала, следующего за кварталом принятия указанных решений и производят доплату арендной платы по прошедшим срокам ее уплаты не позднее даты ближайшего установленного срока уплаты (п.3, п.8 Указ № 160);

• расширен перечень льгот и предусмотрены случаи их утраты при сдаче в аренду, иное возмездное (безвозмездное) пользование капитальных строений (их частей), расположенных на земельных участках (частях земельных участков), освобожденных от арендной платы, а также признания плательщиками бюджетных организаций (п.6, п.10 Положения).

• при признании юридических лиц, в том числе бюджетных организаций, плательщиками арендной плате в декабре текущего года налоговые декларации (расчеты) по арендной платы представляются юридическими лицами (либо вносятся соответствующие изменения) не позднее последнего рабочего дня, приходящегося на декабрь текущего календарного года и по указанному сроку производится ее уплата в бюджет (п.30 Положения);

• установлены понижающие коэффициенты в отношении земельных участков, на которых расположены возведенные после 01.01.2019 капитальные строения (их части) (приложение 3 к Указу №160). Основными новшествами Указа № 160 для индивидуальных предпринимателей являются нормы о том, что:

• исключена обязанность по исчислению арендной платы с применением увеличения (уменьшения) ее размера, но не более чем в 2 раза, по решениям местных исполнительных комитетов, принимаемым после предоставления плательщикам в аренду земельных участков, продления срока аренды земельных участков, изменения договоров аренды земельных участков (п.3, п.8 Указ № 160);

• плательщики, у которых обязанность по уплате арендной платы возникла в период с 1 октября по 31 декабря текущего календарного года, производят уплату арендной платы за указанный период не позднее 15 ноября года, следующего за календарным годом, в котором возникла обязанность по уплате арендной платы (п.31 Положения).

Пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области­.