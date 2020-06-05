Принять участие в Дне посткроссера приглашают жителей Могилевщины 5 июня

5 июня (пятница) во всех отделениях почтовой связи Могилвской области пройдет «День посткроссера».

Посткроссинг (Postcrossing), основной девиз которого «Сюрприз в вашем почтовом ящике», — это международный онлайн-проект, где незнакомые люди из разных уголков планеты обмениваются почтовыми карточками и марками.

Чтобы стать посткроссером, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, указав свой домашний адрес и краткую информацию о себе (увлечения, пожелания, какие открытки вам нравятся, что хотите узнать о другой стране), и отправить открытки пяти жителям разных стран, адреса которых предложит система сайта. Через некоторое время вы обнаружите в почтовом ящике красочные открытки со всего мира.

— Также в день акции, при отправке 10 и более международных почтовых карточек Белпочта предоставит скидку 10%, - отметили на предприятии.

На сегодняшний день посткроссинг "завоевал" 210 стран мира и почти 800 тысяч человек. За последний час (с 8 до 9 утра по местному времени) в разных уголках планеты было получено почти 240 открыток.