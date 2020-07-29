Приём граждан проведёт член Совета Республики Национального собрания РБ Сергей Анатольевич Анюховский

30 июля с 16.00 до 18.00 в общественной приемной кандидата в Президенты Республики Беларусь Лукашенко А.Г. на базе Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» приём граждан проведёт член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анатольевич Анюховский.

Граждане также могут обратиться в «приемную» по телефону (80225)70-02-91.

Предварительная запись на приём производится по телефону +375293280083.

Адрес: г.Бобруйск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.25 комн.103