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Прием граждан проведет Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов

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Прием граждан проведет Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов

Прием граждан, их пре­дставителей и представителей юридических лиц пройдет:
11 марта с 17.00 до 18.00 в ГУО «Ясли-сад № 82 г.Бобруйска» по адресу: ул. Гоголя, 194А (кабинет заведующего)и 18 марта с 9.00 до 13.00 в кабинете 503 (пл.Ленина, 1, здание горисполкома).

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