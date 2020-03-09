Прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая

Личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Вера Владимировна Широкая – 17 марта в администрации Первомайского района г.Бобруйска с 17.00 до 19.00 (ул.Ульяновская,­54-24, кабинет №211). Предварительная запись на прием производится по телефону: +375-29-137-02-70.