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Прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая

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Прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая

Личный прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва  Вера Владимировна Широкая – 17 марта в администрации Первомайского района г.Бобруйска с 17.00 до 19.00  (ул.Ульяновская,­54-24, кабинет №211). Предварительная запись на прием производится по телефону: +375-29-137-02-70.

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