Прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская

29 июля с 8.00 до 10.00 прием граждан проведёт депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Николаевна Рынейская (Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78).

С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи по номеру 76 52 61.

Предварительная запись на приём производится по телефону +375296633210.