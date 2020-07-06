Прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская
67 0
0
Заседание общественной приемной Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» состоится 10 июля с 15.00 до 17.00.
Прием граждан посредством телефонной связи ведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Республиканского Совета РОО «Белая Русь» Рынейская Ирина Николаевна по телефону 73-46-14.
Предварительная запись осуществляется по телефону +375296633210.
Читайте
также
также
-
Прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская
-
«День трезвости» пройдет в Бобруйске 7 июля
-
С Днем Независимости, Беларусь! Праздничный концерт и салют
-
4 июля состоится прямая линия с начальником Департамента охраны МВД Республики Беларусь
-
Знаковый праздник для всей страны! В Бобруйске прошел митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости