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Прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская

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Прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская

Заседание общественной приемной Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» состоится 10 июля с 15.00 до 17.00.

Прием граждан посредством телефонной связи ведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Республиканского Совета РОО «Белая Русь» Рынейская Ирина Николаевна по телефону 73-46-14.

Предварительная запись осуществляется по телефону +375296633210.

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