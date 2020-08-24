Прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская
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26 августа с 11.00 до 13.00 прием граждан проведёт депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Николаевна Рынейская (Бобруйский-Ленинский избирательный округ № 78).
С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций прием граждан будет проводиться посредством телефонной связи по номеру 76 52 61.
Предварительная запись на приём производится по телефону +375296633210.
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