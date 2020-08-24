Прием граждан посредством телефонной связи проведет депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Вера Широкая

27 августа прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва - Широкая Вера Владимировна.

В целях ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций, личный прием граждан будет проводиться в формате прямой телефонной линии по номеру 8(0225)777507 с 12.00 до 14.00.