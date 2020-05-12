Прибывшие в Испанию должны будут проходить 14-дневный карантин

Медицинские службы могут звонить изолированным, чтобы отслеживать их состояние. В случае появления температуры, кашля, затруднения дыхания, ухудшения состояния и других симптомов COVID-19 они должны связаться по телефону с медицинскими службами. Указ будет действовать с 15 мая, при этом он не коснется медработников и работников, живущих в приграничных районах.

Об указе турфирмы и туроператоры будут обязаны информировать всех, кто собирается в Испанию. Пассажиры самолетов должны будут заполнять специальные формуляры о состоянии здоровья, которые должны представить, когда окажутся на испанской территории.

Напомним, сейчас Испания занимает третье место в мире после США и России по числу выявленных случаев заболевания COVID-19 — заразились 227,5 тысячи человек. С 11 мая в стране начался постепенный выход из карантина.

Режим повышенной готовности продлен до 24 мая.