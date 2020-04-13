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COVID-19

Президенты стран ЕАЭС 14 апреля обсудят обеспечение экономической стабильности в условиях COVID-19

belta.by 100 0

Президенты стран ЕАЭС 14 апреля обсудят обеспечение экономической стабильности в условиях COVID-19

Президенты стран Евразийского экономического союза 14 апреля обсудят обеспечение экономической стабильности в государствах ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"14 апреля по инициативе Председателя Высшего Евразийского экономического совета, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета по обсуждению вопросов предотвращения коронавирусной инфекции и обеспечения экономической стабильности в Евразийском экономическом союзе", - отметили в ЕЭК.

"Встреча пройдет в режиме видеоконференции", - добавили в пресс-службе.

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