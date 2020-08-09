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Выборы 2020

Президентские выборы в Беларуси состоялись — ЦИК

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Президентские выборы в Беларуси состоялись — ЦИК

Президентские выборы в Беларуси состоялись, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина

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