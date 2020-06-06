Президент совершает рабочую поездку в Могилевскую область

Завершить основные работы по благоустройству Могилева к 2020 году Президент поручил в ноябре 2016-го. Тогда во время рабочей поездки на Могилевщину, заслушав доклад об архитектурно-планировочной концепции микрорайонов и основных транспортных магистралей города, Александр Лукашенко подчеркнул, что с проведением работ нельзя тянуть: «К 2020 году Могилев должен быть красавцем, как Гомель, как Гродно. Красивые города, там вычурного и сверхъестественного ничего нет. Но Могилев отстал, доводить надо до ума».

В апреле 2017 года указом Президента был утвержден генеральный план Могилева. За прошедшее время областной центр заметно обновил свой облик. В частности, капитально отремонтированы мосты по проспекту Мира и улице Челюскинцев, проведена модернизация путепроводов по улице Якубовского и улице Первомайской с созданием зоны отдыха в районе улице Актюбинской. Обновилась площадь Славы, благоустроены дворовые территории. Ключевым проектом стало благоустройство территории в районе Подниколья с воссозданием исторической застройки в районе парка «Подниколье».

В микрорайоне Казимировка открыта школа. Реконструирован родильный дом городской больницы скорой медицинской помощи, музей Бялыницкого-Бирули, капитально отремонтирован областной Дворец культуры. Построили теннисные корты и крытый футбольный манеж, второй пусковой комплекс здания бассейна ясли-сада № 117. В этом году к празднованию 75-летия Победы открыт после капитального ремонта мемориальный комплекс на проспекте Шмидта.

Планируется открыть поликлинику в микрорайоне Казимировка и бассейн в средней школе № 46.