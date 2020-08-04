Президент сегодня обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Это выступление — ежегодная традиция и одно из ключевых политических событий года, когда в одном зале вместе депутаты, сенаторы, высшие должностные лица, министры и губернаторы, представители дипкорпуса, чтобы из первых уст услышать о политике будущего нашей страны. Всего приглашены более 2,5 тысяч человек со всей Беларуси. В этом году мероприятие пройдет не в Овальном зале Дома правительства (как это было ранее), а во Дворце Республики.

Выступление Александра Лукашенко будет транслироваться в прямом эфире в полдень. Благодаря чему это обращение не только к тем, кто соберется сегодня в зале, но и к каждому жителю страны — без интерпретаций журналистов и вырванных из контекста слов — из первых уст и, как говорится, без купюр. ­

Прямую трансляцию будет вести телеканал «Беларусь 1».