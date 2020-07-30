Премьеру спектакля «№13» готовит театр Бобруйска

Премьера спектакля «№13» по пьесе английского драматурга Рэя Куни состоится в театре им. В. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске 18 и 19 сентября, сообщили в учреждении культуры. Действие спектакля, который еще называют «Как изменить жене» и «Он, она, окно и покойник», происходит в уютном номере отеля под номером 13. Помощник премьер-министра Ричард Уилли вместо ночных парламентских дебатов решил провести время в компании привлекательной секретарши. Но в самый неподходящий момент в номере появляется третий — «мужское тело средних лет», застрявшее между створками окна и не подающее признаков жизни. И события начинают развиваться стремительно. Режиссёр-постановщик - Татьяна Троянович. Начало в 18.00.

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