Премьер-министр Беларуси Сергей Румас с рабочим визитом посетил Бобруйск
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Автор текста: Виктория Сепсалева
Фотографии: Александр Анташкевич
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