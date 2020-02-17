Премьер-министр Беларуси Сергей Румас с рабочим визитом посетил Бобруйск

Сергей Румас ознакомился с работой ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». На встрече обсудили перспективы развития предприятия. Посетил Премьер-министр и ОАО «ФанДОК».

Об итогах встреч читайте в свежем номере «БЖ».