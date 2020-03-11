Представители Торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского городского округа посетили промышленные предприятия Бобруйска (обновлено)
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В Бобруйск прибыли представители из российского города-побратима Наро-Фоминска. Делегация во главе с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Николаем Шмыревым посетила открытые акционерные общества: «Красный пищевик», «Бобруйский мясокомбинат», «Эковер-ПРО».
Цель поездки – познакомиться с производственно-экономическим потенциалом Бобруйска и наладить торговые связи. Деловая поездка завершится круглым столом, который пройдет на ОАО «ФанДОК».
Людмила Любимцева
Фото: Арина Голубева
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