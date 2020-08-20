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Спорт

Представители Могилевской области выиграли 8 золотых медалей на первенстве Беларуси по вольной, женской и греко-римской борьбе

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Представители Могилевской области выиграли 8 золотых медалей на первенстве Беларуси по вольной, женской и греко-римской борьбе

В Минске состоялось первенство Беларуси по борьбе вольной, женской и греко-римской.

Представители Могилевской области завоевали 8 золотых наград. В вольной борьбе победителями первенства стали Владислав Койко (65 кг) и Василий Павлюченко (97 кг). В турнире по женской борьбе первенствовали Наталья Варакина (50 кг), Александра Кислякова (53 кг), Кристина Здункевич (59 кг), Виктория Волк (55 кг) и Евгения Андрейчикова (65 кг). В состязании борцов греко-римского стиля «золото» выиграл Никита Казаков (77 кг).

mogilevnews.by

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