Представители Могилевской области выиграли 8 золотых медалей на первенстве Беларуси по вольной, женской и греко-римской борьбе

В Минске состоялось первенство Беларуси по борьбе вольной, женской и греко-римской.

Представители Могилевской области завоевали 8 золотых наград. В вольной борьбе победителями первенства стали Владислав Койко (65 кг) и Василий Павлюченко (97 кг). В турнире по женской борьбе первенствовали Наталья Варакина (50 кг), Александра Кислякова (53 кг), Кристина Здункевич (59 кг), Виктория Волк (55 кг) и Евгения Андрейчикова (65 кг). В состязании борцов греко-римского стиля «золото» выиграл Никита Казаков (77 кг).

mogilevnews.by