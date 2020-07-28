0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

Председатель горисполкома Александр Студнев провел встречу с трудовым коллективом ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»

142 0

Председатель горисполкома Александр Студнев провел встречу с трудовым коллективом ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости