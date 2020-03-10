Председатель экономического суда Могилевской области проведет выездной прием в Бобруйском районе 13 марта

13 марта (пятница) выездной прием в Бобруйском районе проведет председатель экономического суда Могилевской области Сергей Ковалев. Свои вопросы, входящие в компетенцию экономического суда, смогут задать граждане и представители юрлиц с 11 до 12 часов. Прием пройдет в Бобруйском райисполкоме.

Также во время личного приема будет работать «прямая телефонная линия», с вопросом на которую можно обратиться по телефону в Бобруйске (8-0225) 74-52-11.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам в Могилеве (8-0222) 29-27-27, 29-27-36. Также можно прислать свои вопросы на электронный адрес ec-mogilev@court.by и по факсу (8-0222) 29-27-27 и 29-27-20.