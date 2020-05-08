Председатель Бобруйского горисполкома поздравил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Волчека с наступающим праздником 9 мая

Сегодня рабочий день председателя Бобруйского горисполкома Александра Студнева посвящен поздравлению ветеранов с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Совместно с председателем городского Совета депутатов Михаилом Желудовым Александр Викторович посетил Михаила Волчека, который воевал со школьной скамьи в партизанской группе связи разведки 123 бригады, участвовал в спецоперациях, вел борьбу в тылу врага и собирал информацию о противнике.



Михаил Тимофеевич награждён Орденом Отечественной войны I степени.

25 ноября ему исполнится 92 года. Спасибо за наше мирное время.