Предприятия легкой промышленности области приглашают на работу

Предприятия легкой промышленности области, организовавшие пошив защитных изделий в целях недопущения коронавирусной инфекции, испытывают потребность в кадрах. Сегодня ими заявлено в службу занятости более ста вакансий швей, в том числе:

ОАО «Моготекс» (г. Могилев) - 58 вакансий, тел. 0222 73-59-29;

ЗАО «Могилевская швейная фабрика «Вяснянка» - 12 вакансий, тел. 0222 22-30-97;

ОАО «Бобруйсктрикотаж» - 20 вакансий, тел. 0225 70-88-35;

ОАО «Славянка» (г. Бобруйск) – 20 вакансий, тел. 0225 70-79-75.

При этом ОАО «Моготекс» и ОАО «Славянка» имеют возможность трудоустройства в том числе иногородних граждан с предоставлением койко-места в общежитии.

Более подробную информацию можно получить в управлениях по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома (тел.0222 41-88-04), Бобруйского горисполкома (тел. 0225 73-48-43), а также в самих организациях».