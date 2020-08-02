0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Праздник продолжается! В городском парке отмечают День ВДВ! (большой фоторепортаж)

121 0

Праздник продолжается! В городском парке отмечают День ВДВ! (большой фоторепортаж)

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости