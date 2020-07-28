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Праздничная программа ко Дню десантников и Сил специальных операций

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Праздничная программа ко Дню десантников и Сил специальных операций
Название мероприятия Дата, время, место проведения
Возложение цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и к братской могиле воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны 02.08.2020 09.20-09.30 площадь Победы
Шествие колонны воинов десантников от площади Победы до памятника воинам-интернационалистам по улице Социалистической 02.08.2020 09.30-09.45
Торжественное открытие архитектурной композиции у памятника воинам-интернационалистам 02.08.2020 10.00-10.30
Организованное шествие по улицам Интернациональной, Октябрьской, Минской до мемориала в честь воинов, погибших при освобождении г. Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 1944 года, посещение могил погибших и умерших воинов десантников и воинов-интернационалистов 02.08.2020 10.30-11.00
Праздничный концерт 02.08.2020 16.00-18.00 ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйск»
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