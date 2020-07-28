Праздничная программа ко Дню десантников и Сил специальных операций

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Название мероприятия
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Дата, время, место проведения
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Возложение цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и к братской могиле воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны
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02.08.2020
09.20-09.30
площадь Победы
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Шествие колонны воинов десантников от площади Победы до памятника воинам-интернационалистам по улице Социалистической
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02.08.2020
09.30-09.45
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Торжественное открытие архитектурной композиции у памятника воинам-интернационалистам
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02.08.2020
10.00-10.30
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Организованное шествие по улицам Интернациональной, Октябрьской, Минской до мемориала в честь воинов, погибших при освобождении г. Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 1944 года, посещение могил погибших и умерших воинов десантников и воинов-интернационалистов
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02.08.2020
10.30-11.00
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Праздничный концерт
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02.08.2020
16.00-18.00
ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйск»
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