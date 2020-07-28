Праздничная программа ко Дню десантников и Сил специальных операций

Организованное шествие по улицам Интернациональной, Октябрьской, Минской до мемориала в честь воинов, погибших при освобождении г. Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 1944 года, посещение могил погибших и умерших воинов десантников и воинов-интернационалистов

02.08.2020 10.30-11.00