Правопорядок в Бобруйске обеспечен

В Бобруйске проводилось специальное комплексное мероприятие «Правопорядок» в целях стабилизации криминогенной обстановки и профилактики совершения преступлений в общественных местах.

Со слов начальника отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома подполковника милиции Сергея Рудько, с начала года на территории Бобруйска наблюдается рост преступлений, совершенных в общественных местах.

В целях профилактики преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также лицами, имеющими судимость, проведено СКМ «Правопорядок» с задействованием сотрудников УВД Бобруйского горисполкома и ОМОН УВД, военнослужащих в/ч 5527 и Бобруйского отдела Департамента охраны МВД. В городе были выставлены пешие наряды и автопатрули. За время несения службы было выявлены факты мелкого хулиганства и появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Жителям города вынесены устные замечания.

Сотрудниками ГАИ УВД выявлено 51 нарушение Правил дорожного движения, задержано 4 водителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Одно из нетрезвых водителей, лишенного права управления автотранспортом, выявил участковый инспектор милиции отдела милиции Первомайского района г. Бобруйска УВД капитан милиции Вадим Рожнов.

В период проведения СКМ «Правопорядок» правоохранители провели осмотр мест незаконной реализации спиртосодержащей жидкости. В целях контроля за лицами, состоящими на учете в УВД Бобруйского горисполкома и проведения профилактической работы по предупреждению совершения преступлений в общественных местах, было посещено по месту жительства 497 человек. В результате проверки выявлено 5 нарушений надзора. Сотрудниками ОМОН УВД проверялись городские увеселительные заведения и магазины с круглосуточным режимом работы.

Проведенные профилактические мероприятия позволили достичь намеченных целей по обеспечению охраны общественного порядка на территории Бобруйска, что, в целом способствовало стабилизации оперативной обстановки.

Татьяна Горбанюк,

официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома