Правительство установило правила поведения при самоизоляции граждан и какая ответственность предусмотрена за нарушение

Медики едины во мнении: распространение респираторных инфекций зависит прежде всего от поведения заболевшего человека. Проще говоря — от его социальной ответственности. И их рекомендации предельно просты: таким пациентам стоит меньше контактировать с другими людьми, стараться не посещать публичные места, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. Если же есть признаки заболевания коронавирусом или, возможно, был контакт с заболевшим — рекомендуется самоизоляция. Накануне Правительство установило четкие требования к этому режиму, а также пояснило, кому в нем нужно находиться. Корреспондент «Р» узнал все подробности.

Постановление Совмина от 8 апреля № 208 гласит: в самоизоляции нужно находиться гражданам страны и иностранцам, у которых диагностирован COVID-19, а также контактам первого и второго уровней. Контакты первого уровня должны находиться в самоизоляции две недели с даты последнего контакта с заболевшим, второго уровня (если наблюдаются кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры) — на время наличия симптомов. Сроки самоизоляции по решению врачей могут быть продлены. Причем гражданину, которому нужно быть в самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения. Заболевшим и контактам первого и второго уровней выдается больничный. А вот при нарушении требования о самоизоляции уже предусмотрены меры воздействия — пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50 процентов от предусмотренного законодательством.

Запрещается покидать места проживания, посещать места работы и учебы, объекты торговли и общественного питания, спортивные мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Есть и исключения. Это случаи крайней необходимости, в частности посещение ближайшего продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. При выходе из дома тогда нужно использовать маску, не допускать контактов с другими людьми.

Работающим необходимо сообщить нанимателю о причине отсутствия на работе, не пользоваться услугами, предполагающими контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги нужны для безопасности жизнедеятельности. При ухудшении состояния нужно обратиться в «скорую» по телефону 103 или отправив SMS, сообщив о нахождении в самоизоляции.

Как показывает мировой опыт, соблюдение таких простых правил минимизирует риски распространения инфекций. В том числе и COVID-19. Но далеко не все прислушиваются к медикам и властям. Недавний мониторинг соблюдения режима изоляции показал: в Минске около 15 процентов граждан, находящихся в этом статусе, самовольно решили не соблюдать режим. Некоторых медики не смогли разыскать даже в течение суток. Всего же, по данным Мингорисполкома, в городе на самоизоляции 2100 человек.

Постановление Совмина № 208 определяет, что за нарушение требований самоизоляции предусмотрена ответственность. Минздрав в течение трех дней должен принять меры по реализации документа. Впрочем, рычаги воздействия на нарушителей существуют и другие. Неповиновение установленным требованиям и невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требований влечет привлечение к административной ответственности, рассказала начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова:

— Сотрудники органов внутренних дел сопровождают медицинских работников для проверки соблюдения гражданами, которым предписано, требований режима самоизоляции. И соответственно, если требование не выполняется, тогда принимается решение о привлечении к административной ответственности. В том числе по статье 23.4 КоАП. Это неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин (это от 54 до 1350 рублей) или административный арест.

Кстати, соседние страны в этом вопросе куда более категоричны. В Украине нарушение правил карантина карается огромным штрафом или лишением свободы до 3 лет. В России подписан закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение специальных мер во время пандемии коронавируса. Безответственность, ставшая причиной массового заражения, грозит гражданину лишением свободы до 2 лет. А если последствия окажутся более тяжелыми (обернутся смертью), то срок может достичь 7 лет. В странах Евросоюза также предусмотрено серьезное наказание. В Италии, где зарегистрировано самое большое количество смертей от COVID-2019, суммы штрафов для нарушивших режим самоизоляции доходят до 5000 евро. А в некоторых случаях штраф заменяют тюремным сроком. Власти Мадрида утвердили штрафы до 30 000 евро. В Тель-Авиве нарушитель режима получит предписание выплатить штраф почти в 1400 долларов.