Правительство установило правила поведения при самоизоляции граждан и какая ответственность предусмотрена за нарушение
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Запрещается покидать места проживания, посещать места работы и учебы, объекты торговли и общественного питания, спортивные мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Есть и исключения. Это случаи крайней необходимости, в частности посещение ближайшего продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. При выходе из дома тогда нужно использовать маску, не допускать контактов с другими людьми.
Работающим необходимо сообщить нанимателю о причине отсутствия на работе, не пользоваться услугами, предполагающими контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги нужны для безопасности жизнедеятельности. При ухудшении состояния нужно обратиться в «скорую» по телефону 103 или отправив SMS, сообщив о нахождении в самоизоляции.
Как показывает мировой опыт, соблюдение таких простых правил минимизирует риски распространения инфекций. В том числе и COVID-19. Но далеко не все прислушиваются к медикам и властям. Недавний мониторинг соблюдения режима изоляции показал: в Минске около 15 процентов граждан, находящихся в этом статусе, самовольно решили не соблюдать режим. Некоторых медики не смогли разыскать даже в течение суток. Всего же, по данным Мингорисполкома, в городе на самоизоляции 2100 человек.
Постановление Совмина № 208 определяет, что за нарушение требований самоизоляции предусмотрена ответственность. Минздрав в течение трех дней должен принять меры по реализации документа. Впрочем, рычаги воздействия на нарушителей существуют и другие. Неповиновение установленным требованиям и невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требований влечет привлечение к административной ответственности, рассказала начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова:
— Сотрудники органов внутренних дел сопровождают медицинских работников для проверки соблюдения гражданами, которым предписано, требований режима самоизоляции. И соответственно, если требование не выполняется, тогда принимается решение о привлечении к административной ответственности. В том числе по статье 23.4 КоАП. Это неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин (это от 54 до 1350 рублей) или административный арест.