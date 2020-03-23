Правительство России частично отменило запрет на въезд белорусов — если они возвращаются на родину

Кабмин РФ постановил, что положение пункта 1 соответствующего распоряжения (№635-р от 16 марта 2020 года) об ограничении въезда для иностранцев не касается граждан стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии. ФСБ поручено пропускать таких граждан через российскую границу, говорится в распоряжении правительства №635-р от 20 марта 2020 года.

В распоряжении также говорится, что МИД России должен обеспечить необходимое взаимодействие с диппредставительствами соответствующих государств, а Роспотребнадзор - санитарный контроль.

МВД России поручено в случае необходимости направлять машины ГИБДД, чтобы те сопровождали до границы иностранцев, едущих на автомобилях.

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением российского правительства от 16 марта 2020 года, из-за пандемии коронавируса был введен временный запрет на въезд в Россию с 18 марта по 1 мая для белорусов и других граждан стран СНГ.

Ранее также стало известно, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в субботу, 21 марта, поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за принятое российской стороной 20 марта решение, которое позволяет вернуться на родину через территорию России.