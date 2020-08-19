Правительство определило медучреждения для бесплатного ЭКО

Правительство утвердило перечень государственных организаций здравоохранения, в которых проводится экстракорпоральное оплодотворение за счет бюджетных средств. Соответствующее постановление Совета Министров от 17 августа 2020 года №483 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В список вошли РНПЦ "Мать и дитя" и роддом №2 в Минске, а также Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией "Брак и семья".

Чтобы получить бесплатную попытку ЭКО, семье нужно обратиться в поликлинику по месту регистрации или пребывания либо в частный медцентр. Для супругов будет предусмотрено медицинское обследование и при необходимости лечение. После этого устанавливаются наличие или отсутствие медицинских показаний к применению ЭКО.

Одна попытка ЭКО предоставляется бесплатно при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний, отсутствии медицинских показаний к использованию донорских половых клеток. Супруги должны быть гражданами Беларуси, женщина должна быть не старше 40 лет.

Для бесплатного предоставления одной попытки ЭКО супруги лично обращаются с соответствующим заявлением и документами в региональные комиссии по отбору пациентов. Решение должно быть принято комиссией не позднее 15 дней со дня подачи заявления.

В случае несогласия с решением региональной комиссии оно может быть обжаловано супругами в республиканской комиссии по вопросам бесплатного предоставления попытки ЭКО, а затем в суде.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.