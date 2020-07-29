Правила содержания озелененных территорий утвердили в Беларуси

Правила содержания озелененных территорий определили в Беларуси. Соответствующее положение утверждено постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 13 января 2020 года №1, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно правилам, озелененные территории в зонах общего пользования населенных пунктов будут содержать местные исполнительные и распорядительные органы, в чьем ведении эти земельные участки или водные объекты находятся, либо специально уполномоченные ими юридические лица. В случае аварийного падения деревьев из-за ветровала, вследствие других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или дорожно-транспортных происшествий уборка упавших деревьев, своевременная санитарная очистка мест падения и вывоз древесных остатков должны обеспечивать уполномоченные лица в установленном законодательством порядке. Они же будут заниматься поддержанием этих территорий в надлежащем состоянии и регулярно проводить необходимый комплекс агротехнических, технологических, санитарных и иных мероприятий.

Что касается уборки опавшей листвы, то согласно документу эти работы будут в первую очередь выполняться на центральных улицах, проспектах и площадях городского значения, а затем на других территориях. В парках убирать листву предполагается на входной зоне, вокруг детских, спортивных и других площадок, в зоне размещения аттракционов, вдоль пешеходных дорожек. Во дворах домов и в местах общего пользования убирать опавшую листву будут на всей территории.

Также правилами определено, каким образом необходимо содержать газоны, цветники, деревья и кустарники.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.