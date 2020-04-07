Правила поведения в самоизоляции прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19
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- не покидать места проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы), магазины, торговые центры, объекты общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением случаев крайней необходимости:
посещения ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров (при отсутствии возможности воспользоваться услугами интернет-магазинов для их приобретения); выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 500 метров от места проживания (пребывания); выноса отходов до ближайшего места сбора отходов.
При выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости, использовать медицинскую маску и перчатки, а также соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от других лиц;
- пользоваться услугами интернет-магазинов для приобретения товаров, исключая непосредственный контакт с лицами, доставившими товары;
- при совместном проживании с иными лицами:
- обеспечить пребывание в изолированной жилой комнате, позволяющей исключить либо максимально ограничить любые контакты с лицами, не находящимися в самоизоляции, в том числе с лицами старше 65 лет, лицами с хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом и другими заболеваниями;
- в случае отсутствия условий для пребывания в изолированной жилой комнате: обеспечить дистанцию не менее 1,5 м от других лиц;
- использовать медицинскую маску, отдельное постельное белье, отдельные полотенца, отдельную посуду; касаться поверхностей дверных ручек, механизмов санитарно-технического оборудования и других предметов с использованием одноразовой салфетки;
- выполнять следующие гигиенические мероприятия: тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд либо использовать антисептик для обработки рук; регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку, осуществлять обработку дверных ручек, предметов мебели, телефонных аппаратов, пультов дистанционного управления, компьютерных клавиатур, мышек и других устройств, санитарно-технического оборудования; использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей утилизацией в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет;
- в случае ухудшения состояния здоровья (повышение температуры тела 37 ° С и выше, появление кашля, одышки) обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону 103 или SMS-сообщением, сообщив при этом о своем пребывании в странах, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, и о нахождении в самоизоляции.