Правила поведения в самоизоляции прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19

не покидать места проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы), магазины, торговые центры, объекты общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением случаев крайней необходимости:

посещения ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров (при отсутствии возможности воспользоваться услугами интернет-магазинов для их приобретения); выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 500 метров от места проживания (пребывания); выноса отходов до ближайшего места сбора отходов.

При выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости, использовать медицинскую маску и перчатки, а также соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от других лиц;