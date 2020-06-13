Правда и этика по международным стандартам. В Бобруйске обсудили документ, регламентирующий работу журналистов

Первым поводом встречи стало обсуждение глобальной Хартии журналистской этики. Ее приняла в 2019 году Международная ассоциация журналистов. Документ поддержали более полумиллиона представителей прессы со всего мира. По сути – это этический Кодекс журналиста международного формата.

Содержание хартии основано на Декларации принципов поведения журналистов 1954 года, которая в последний раз обновлялась в 1986 году. Документ состоит из преамбулы и 16 статей, он основан на базе международного права, в частности, Всеобщей декларации прав человека.

В преамбуле отмечается, что ответственность журналиста перед обществом превалирует над любой другой ответственностью, в частности, перед работодателями и властными структурами, а понятие «журналистика» трактуется в документе как профессия, требующая «временных и практических ресурсов».

Появление этого документа продиктовано временем: с цифровизацией общества множатся блогеры и недобросовестные «журналисты», которые ради рейтингов, а порой и иных личных целей, намеренно искажают факты, вводя тем самым в заблуждение потребителей информации.

Еще одним приятным поводом стало пополнение Белорусского союза журналистов новыми членами. Сегодня в его ряды вступили главный редактор медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» Виталий Авсеенко, заведующий отделом радиоинформации Алена Родовская, редактор телевизионных программ Мария Бересневич и ведущий информационных программ Кристина Айриянц.

Лестно было услышать и отзывы приезжих коллег о работе команды нашего медиахолдинга.

– Редакция является ведущим региональным средством массовой информации как с точки зрения цифровизации, так и производства собственного актуального контента. Это настоящее конвергентное СМИ. Я всегда привожу редакцию в пример, – отметил Андрей Кривошеев.