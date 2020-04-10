Пожароопасные участки Бобруйщины

С начала весенне-летнего периода проверки на выявление предотвращение незаконного сжигания сухой растительности и разведения костров в неустановленных местах особенно актуальны.

Работниками Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям проводятся постоянные профилактические рейды по пожароопасным участкам Бобруйского района и города Бобруйска, на предмет обнаружения загорания лесов, полей.

Несвоевременная уборка от сухой растительности территорий прилегающих к жилым постройкам –основополагающее условие создание пожароопасной обстановки.

Вот к примеру, 9 апреля 2020 года в ходе патрулирования пожароопасных участков в Бобруйском районе, Слободском С/С д.Каменка с 13-00-14-00 было обнаружено загорание сухой растительности на поле, а также поступило сообщение от гражданки очевидца на центр оперативного управления. Данный участок земли принадлежит Слободковскому сельскому Совету. В результате горения сухой растительности материальный ущерб не причинён. По прибытию к месту вызова лицо, чьи действия привели к загоранию установить не представилось возможным. Площадь загорания составила 0,1 га.

9 апреля 2020 в 13 часов 15 минут в ЦОУ Бобруйского ГРОЧС поступило телефонное сообщение от гражданина о загорании сухой растительности на окраине деревни. в д. Рогали, Горбацевичского с/С, Бобруйского района. Данный участок земли принадлежит Горбацевичскому сельскому Совету. В результате горения сухой растительности материальный ущерб не причинён. По прибытию к месту вызова лицо, чьи действия привели к загоранию установить не представилось возможным. Площадь загорания составила 0,02 га.

09.04.2020 года в 16 часов 24 минуты в ЦОУ Бобруйского ГРОЧС поступило телефонное сообщение от гражданки о загорании сухой растительности в г.Бобруйске в районе ул. Гагарина). В ходе проведенной проверки установлено, что произошло загорание сухой растительности (травы). Данный участок земли принадлежит Бобруйскому горисполкому. В результате горения сухой растительности материальный ущерб не причинён. Площадь загорания составила 0,01 га.

Что же сможет изменить ситуацию? Наверное, только наше самосознание. Каждый должен думать о том, что он в ответе за свои поступки. Иначе вместо покрытой зеленым ковром растений почвы, нам достанется выжженная, собственноручно отмеченная «черными метками » пожаров земля!

Берегите себя, своих близких, жилье и природу!