Пожар в пятиэтажном доме тушили в Бобруйске

Пожар в пятиэтажном доме тушили 12 августа в Бобруйске. Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного 17-подъездного жилого дома на улице Ульяновской поступило в 13.00. По информации МЧС, работники МЧС спасли хозяина 1939 г.р. и его жену 1941 г.р. Пенсионеров вывели на свежий воздух и передали медикам. После осмотра в госпитализации они не нуждались.

Огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.