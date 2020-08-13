Пожар в пятиэтажном доме тушили в Бобруйске
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Пожар в пятиэтажном доме тушили 12 августа в Бобруйске. Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного 17-подъездного жилого дома на улице Ульяновской поступило в 13.00. По информации МЧС, работники МЧС спасли хозяина 1939 г.р. и его жену 1941 г.р. Пенсионеров вывели на свежий воздух и передали медикам. После осмотра в госпитализации они не нуждались.
Огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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