Пожар оставил жителя Бобруйского района без крыши над головой

Пожар оставил 55-летнего жителя Бобруйского района без крыши над головой. Как рассказала старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, 20 августа около 8 часов вечера житель деревни Химы, увидев клубящийся дым над кровлей соседнего дома, вызвал спасателей.

- Спустя считанные минуты к месту ЧС прибыли подразделения МЧС - пылали кровли дома и веранды. Огнем уничтожена кровля дома по всей площади, повреждено перекрытие дома и веранды по всей площади, повреждена кровля веранды по всей площади.Спасатели не дали огню перебросится на соседние строения, - отметила Ольга Нехороших.