Поздравления и сладкие подарки получили воспитанники детского дома семейного типа Варичевых
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В День защиты детей воспитанники дома семейного типа Варичевых получили сладкие подарки от представителей отдела по образованию администрации Первомайского района г. Бобруйска, Белорусского детского фонда и фонда мира.
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