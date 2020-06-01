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Общество

Поздравления и сладкие подарки получили воспитанники детского дома семейного типа Варичевых

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Поздравления и сладкие подарки получили воспитанники детского дома семейного типа Варичевых

В День защиты детей воспитанники дома семейного типа Варичевых получили сладкие подарки от представителей отдела по образованию администрации Первомайского района г. Бобруйска, Белорусского детского фонда и фонда мира.

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