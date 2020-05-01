Поздравление председателя Бобруйского горисполкома с Праздником труда

Дорогие бобруйчане!
От всей души поздравляю вас с Праздником труда!
Этот день является символом единения всех работающих независимо от профессии и должности.
Для людей старшего возраста Первомай по-прежнему олицетворяет трудовую солидарность, для молодежи – весеннее обновление и надежду на будущее. Особую значимость нашим общим устремлениям придает честный и добросовестный труд, который является основой благополучия семьи, общества, государства.
В Бобруйске отмечают этот день с особым воодушевлением, адресуя слова уважения поколению победителей за возможность встречать Праздник труда в мирной стране. Глубокая признательность ветеранам, передовикам производства, их молодой смене, всем, кто собственными руками строит будущее своего города, своей страны.
Пусть Праздник труда придаст вам сил и творческой энергии, станет стимулом к достижению новых побед.
Искренне желаю всем мира, счастья, здоровья и весеннего настроения!
Александр Студнев,
председатель Бобруйского горисполкома.