Поздравление председателя Бобруйского горисполкома с Праздником труда

Дорогие бобруйчане!

От всей души поздравляю вас с Праздником труда!

Этот день является символом единения всех работающих независимо от профессии и должности.

Для людей старшего возраста Первомай по-прежнему олицетворяет трудовую солидарность, для молодежи – весеннее обновление и надежду на будущее. Особую значимость нашим общим устремлениям придает честный и добросовестный труд, который является основой благополучия семьи, общества, государства.

В Бобруйске отмечают этот день с особым воодушевлением, адресуя слова уважения поколению победителей за возможность встречать Праздник труда в мирной стране. Глубокая признательность ветеранам, передовикам производства, их молодой смене, всем, кто собственными руками строит будущее своего города, своей страны.

Пусть Праздник труда придаст вам сил и творческой энергии, станет стимулом к достижению новых побед.

Искренне желаю всем мира, счастья, здоровья и весеннего ­настроения!

Александр Студнев,

председатель Бобруйского горисполкома.