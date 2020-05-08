Поздравили ветерана Великой Отечественной войны Бориса Музалевского

Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов и генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич в преддверии праздника навестили с поздравлениями ветерана Великой Отечественной войны Бориса Музалевского.

Борис Николаевич воевал в составе 2-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии, города Кёнигсберга.

Имеет правительственные награды: орден Великой Отечественной войны II - степени, юбилейные медали. После окончания Великой Отечественной войны окончил высшее военное училище. Имеет звание полковника.

Почетные гости торжественно вручили Борису Музалевскому юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»