Поздравили ветерана Великой Отечественной войны Бориса Музалевского
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Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, председатель городского Совета депутатов Михаил Желудов и генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич в преддверии праздника навестили с поздравлениями ветерана Великой Отечественной войны Бориса Музалевского.
Борис Николаевич воевал в составе 2-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии, города Кёнигсберга.
Имеет правительственные награды: орден Великой Отечественной войны II - степени, юбилейные медали. После окончания Великой Отечественной войны окончил высшее военное училище. Имеет звание полковника.
Почетные гости торжественно вручили Борису Музалевскому юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»
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