Появился онлайн-сервис по поиску пропавших домашних животных

Жители Беларуси теперь могут искать своих потерявшихся питомцев через сайт «Фауна города». На сайте появился специальный раздел «Потерянные и найденные животные».

Источник: interfax.by.

По данным на 20 февраля, услугой воспользовались почти 80 раз: размещено 38 объявлений о найденных животных и 40 о потерянных. В основном пользователи находят-ищут котов и собак. Объявлений больше всего от жителей Минска, однако сервис территориально не ограничивает пользователей.

В объявлении можно описать животное, прикрепить его фотографии, указать адрес и оставить свой контактный телефон. Все объявления проходят модерацию и после успешного размещения актуальны в течение месяца. Если за это время вы не нашли своего любимца или старых/новых хозяев для найденыша, объявление можно разместить повторно.