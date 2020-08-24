Повторный факт осуществления таксистом незаконной предпринимательской деятельности установлен в Бобруйске

Инспекцией Министерства по налогам и сборам Беларуси по городу Бобруйску в ходе оперативной проверки установлен факт оказания услуг по перевозке пассажиров без государственной регистрации неработающим гражданином Ш. (1984 г.р.).

При этом такое нарушение допущено им повторно. Гражданин предупреждался об административной ответственности за занятие незарегистрированной предпринимательской деятельностью, однако продолжил ее осуществлять.

Как сообщили в инспекции МНС по Могилевской области, за данное правонарушение предусмотрено наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100 % суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

Материалы проверки для рассмотрения дела об административном правонарушении направлены в экономический суд Могилевской области. Гражданину также предъявлен к уплате единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в 5-кратном размере в сумме 275 рублей.