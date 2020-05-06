«Повара» журналистской «кухни». О сотрудниках медиахолдинга «БЖ»

«Журналист» – магическое слово

Всегда приятно знакомить читателей с коллегами. Тем более что есть хороший повод – профессиональный праздник. Я решила сыграть на контрасте: журналистика глазами человека, посвятившего ей почти два десятилетия, и молодого специалиста, который в профессии чуть больше двух лет. Итак, знакомьтесь: Маргарита Бушуева и Вероника Бабич.

Рита никогда не мечтала о работе в СМИ. Более того, даже подумать не могла, что свяжет жизнь с этой профессией.

Родом девушка из Быхова. Предметы школьной программы не вызывали сложностей, а главным «коньком» девочки с пяти лет (ее мама утверждает, что этой техникой дочь овладела сама) стало чтение. Ритин девиз – «По жизни с книгой». Причем признает только многостраничные бумажные носители информации. Когда хочется отвлечься, у нее в руках появляется роман или исторический детектив (подойдут знаменитые Ильф и Петров, чей сын турецкоподданного развеселит всегда, или Борис Акунин со своим выдающимся Эрастом Фандориным). Если одолела грусть-печаль, перечитывает Наталью Нестерову, умеющую раскрыть характеры героев и с юмором рассказывающую простые жизненные истории. В радостно-счастливом настроении с удовольствием познакомится с какой-нибудь литературной новинкой. Иногда любит вернуться к рассказам Чехова и Гоголя. Радость доставляют современные белорусские писатели. К примеру, Наталья Батракова повествует о жизни, любви, поворотах в судьбах. Сергей Климкович описывает несколько поколений одной семьи. А у Владимира Липского любопытные детские и автобиографические произведения.

Такая почти маниакальная тяга к чтению не могла не привести к мысли стать библиотекарем. Так как точные науки тоже давались легко (тем более что училась в классе с математическим уклоном), одним из вариантов рассматривалась специальность бухгалтера. Судьбу девушки решили… родители. Мама работала в типографии на верстке. Узнала, что редакция (а эти два учреждения, как правило, находятся в одном здании) быховской районной газеты «Маяк Пры­дняпроўя» дает целевое направление на факультет журналистики БГУ. Конечно же, ухватилась и попыталась дочку уговорить. Поддержала Риту и учитель русского языка и литературы Ирина Ана­тольевна Хышова: «У тебя получится!»

Свыкнувшись с возможным будущим и оценив престиж профессии, юная особа сконцентрировала все силы на предметах, необходимых при поступлении: русском и литературе, английском, человеке и обществе, воспользовалась услугами репетиторов. Написала несколько заметок в «районку». Усилия оказались ненапрасными – девушка стала студенткой главного вуза страны. С теплотой вспоминает преподавателей, которые были не только теоретиками, но и практиками, знания давали крепкие и старались молодежь «разносторонне образовать». Практиковаться ездила в родной «Маяк». Писала начинающий репортер в разных жанрах в основном о людях под чутким руководством Нины Петровны Солобуто, которая направляла, подсказывала, корректировала. Что поразило Риту буквально с первых интервью: когда приходишь на встречу и представляешься журналистом, никто не просит документального подтверждения, будто слово это магическое.

В год выпуска оказалось, что в редакции нет свободных вакансий. Кроме того, семья собралась переезжать в Бобруйск. Главный редактор «районки» позвонил в наш город и выяснил, что место есть в «БЖ». Маргарита Юрьевна принесла свои публицистические наработки и с августа 2003-го стала сотрудником редакции. Коллектив – а это были в основном журналисты старой школы, замечательные специалисты и чудесные люди – принял прекрасно: начинающий корреспондент знала, что на любую просьбу отзовутся, один на один с проблемой не оставят. По-отечески к самой молодой коллеге относился и главный редактор – Александр Константинович Казак.

А через три года начал расширяться отдел радио, где полностью обновили оборудование и пришлось осваивать новые программы. Со словами «Молодым везде у нас дорога» и «Ты сможешь» Бушуеву направили на новый «фронт». «Мне очень нравилась эта работа, – признается Рита. – Было интересно создавать передачи, разрабатывать тематику, придумывать музыкальные заставки, постоянно общаться с новыми людьми». И сейчас, спустя годы, может переслушивать запись программы с юношей-участником конкурса «Пой, гитарная струна» – такие душевные были у него песни. С удовольствием вспоминает «Творческие вечера», когда в редакцию приходили гости с музыкальными инструментами, играли, пели и таким образом повышали настроение всему коллективу. Запомнился и первый выход в эфир на новом оборудовании. Запись на диск сделали, пришли в начале седьмого утра в Дом связи (там в студии был магнитофон), а кругом все закрыто. Пришлось… лезть через забор. Обошлось. Но случались и косяки: то не тот диск принесут, то пустую коробочку. В общем работа нескучная.

На ФМ показалось менее увлекательно и более стрессово, и Маргарита Юрьевна решила вернуться в газету. Продолжила знакомить читателей с близкими для себя темами – культура, семья. Обожает писать о творческих людях, и удалось пообщаться со многими. А если представить неограниченные человеческие возможности, взяла бы интервью у М.В. Ломоносова, Ю.А. Гагарина, В.В. Меньшова, А.Я. Михайлова, А.Б. Фрейндлих, Н.Г. Гундаревой и В.А. Солоухина.

Всей журналистской братии репортер желает «чувствовать вкус жизни, не терять желание работать, взаимопонимания в коллективе, больше интересных встреч. Всем добра и счастья!»

Ее рубрика – «СОЦЫУМ»

Молодой репортер «Баб­руйскага жыцця» Вероника Бабич в детстве представляла себя секретарем: считала, что заниматься с документацией очень интересно и престижно. Ближе к старшим классам подумывала об учительстве. Так как наибольших успехов добилась в русском языке и литературе и истории Беларуси, именно эти предметы и хотела преподавать.

Все решил, можно сказать, случай. В школу пришли из центра творчества, чтобы пригласить желающих в кружок журналистики. Решила попробовать силы. Занималась несколько раз в неделю. Первым наставником была Юлия Балакирева. Она делала акцент на теории: рассказывала о журналистике, работе в газете, стилях, сленгах, специальной лексике… Практиковались будущие претенденты на должности сотрудников СМИ в уличных опросах горожан.

Потом азам журналистики стала обучать Елена Бегунович, которая в то время была главным редактором газеты «Трыбуна працы». Она старалась, чтобы школьники получили практические навыки. Тренировались ребята в написании очерков, зарисовок, заметок, интервью. Вероника в своих первых пробах пера рассказывала о людях – деятелях культуры, тружениках, активистах БРСМ. А ее дебютную заметочку о выставке напечатали в «БЖ».

Обязательно был «разбор полетов» – отмечались положительные моменты, что не получилось, не удалось. Под свой стиль педагог никогда не переделывала, детские тексты не переписывала. Наоборот, стремилась у каждого выработать собственную манеру, предлагала переработать неудачные отрывки, но с обязательной аргументацией, почему нужно переписать. Конечно же, проводила грамматический разбор текстов. Кстати, всегда указывала будущему корреспонденту на «прихрамывающую» пунктуацию.

Словом, после окончания СШ №27 юная особа отправилась покорять специальность «Журналистика (печатные СМИ)» в госуниверситете имени Кулешова. В учебном заведении были хорошие преподаватели. Но они почти сразу предупредили: «Мы можем дать хорошую теоретическую базу, писать научить невозможно». Еще в чем не просветили (причем это едва ли не самая главная задача журналиста), считает молодой специалист, где искать информационные поводы, с кем связываться для получения данных.

Все практики проходили в Бобруйске.

Первая – в «БЖ» в 2015-м. Самым запоминающимся стало задание написать о ребятах, сдавших централизованное тестирование на сто баллов. Сложность заключалась в ограниченности по времени – статья должна была быть готова через два дня, кроме того, уже был июль, многие разъехались, приходилось искать через знакомых, в соцсетях… Можно представить волнение Вероники, ее боязнь не справиться с поставленной задачей. Все получилось, но след в памяти остался.

Второй раз практиковалась в «Вечерке». Здесь запомнился репортаж о работе диспетчеров ГРО ЧС.

Третья «стажировка» дала навыки работы на сайте: все заметки, статьи и фоторепортажи о мероприятиях, на которых бывала, размещала на сайте. Уверена, что именно здесь научилась азам «технической» журналистики.

На четвертом курсе практика проходила на сайте «Бобруйский вариант», где приходилось писать большие статьи и снова работать в «интернет-газете».

Распределение после университета было, но приветствовалось, если удавалось найти место самостоятельно. Когда почти выпускник пришла на практику в «БЖ», решила спросить у главного редактора, может ли, получив диплом, попасть на работу в газету, и получила согласие.

За два с небольшим года в редакции поняла, что в нашем городе очень много интересных и отзывчивых людей, о которых хочется рассказать миру. А новые знакомства – самое интересное в профессии репортера, и каждый, с кем общаешься, оставляет след в душе. Сложнее всего, когда материал приходится отписывать срочно в день верстки. Главные переживания – если что-то не клеится. Вероника никогда не носила розовые очки, и все же реальность оказалась еще более непредсказуемой: не всегда люди хотят общаться и желают, чтобы о них писали; не все в профессии зависит от тебя; нельзя угодить всем читателям, ведь оценка труда субъективна; непросто найти интересные темы. А еще девушка представляла, что у корреспондентов более гибкий график. Больше всего ведущему корреспонденту Бабич нравится освещать социальную сферу: детские дома семейного типа, работу ТЦСОНов, ГАИ, МЧС…, жизнь людей с ограниченными возможностями и у которых дети страдают различными заболеваниями (они по-особому смотрят на все, больше ценят что имеют)… Большое впечатление оставили «Венок дружбы» и «Мисс и Мистер школа».

Хотелось бы ей поработать со Следственным комитетом. Если говорить о мечтах-интервьюируемых, это могли бы быть Ф.М. Достоевский, И.А. Гончаров, К. Собчак, С. Буллок, К. Асмус, Ю. Дудь, Ю. Зиверт, А. Кунцевич (студенткой доводилось с ним общаться, интересно было бы сделать это спустя время).

Тем, кто вот-вот станет молодым специалистом и придет на первое рабочее место, следует настроиться на то, что просто не будет – с новыми людьми всегда нелегко; никогда не знаешь, как тебя примут. Поэтому: не принимайте все близко к сердцу, адекватно реагируйте на критику, помните, что ничего не знаете, и постоянно учитесь. Здесь вы поймете для себя, в какой области интереснее работать, чего вы хотите и желаете ли этим заниматься долгие годы.

Счастливая женщина

В начале каждого часа на «Zефир-FM» объявляют: «В эфире новости», затем звучит приветствие, и строгий женский голос представляется – «В студии Лилия Шайхова».

Впервые в редакции газеты «Камуніст» (а именно так называлось тогда «БЖ») она появилась в… десятимесячном возрасте. Привела туда дочурку журналист Валентина Григорьевна Стрельцова. Она вышла из отпуска по уходу за ребенком и, пока шло оформление места в яслях, брала с собой на работу малышку. «Наверное, когда я неуверенно бродила по длинным темным коридорам, и впечатался в меня журналистский генетический код», – убеждена Лилия Евгеньевна. Но в детстве мечтала о медицине. Лечила кукол, делала им уколы, протыкала вены, вырезала аппендикс.

В пять лет девочка научилась читать (дома была огромная библиотека). Все прочтенное «каракулями переписывала в тетрадку». Любовь к перелистыванию пахнущих типографской краской источников новых знаний, получению последних и размышлению над ними сохранилась навсегда. Благодаря врожденному таланту и чтению отлично писала сочинения не только себе, но и мальчикам в классе, которые взамен помогали ей с точными науками. Не раз становилась победителем олимпиад по русскому языку. Выиграла городской конкурс сочинений к юбилею Победы и была освобождена от выпускного экзамена по белорусскому языку и литературе, получив автоматом пятерку.

Но даже после этого «не вняла голосу разума и пошла по медицинской тропе». И хотя стала дипломированным акушером, несколько лет отработала по специальности в бобруйском роддоме (кстати, до сих пор многие женщины благодарны Лилии Евгеньевне за помощь во время родов и после), писать в любимую газету продолжала, ее статьи даже побеждали в республиканских конкурсах. К слову, первую подпись под заметкой поставила в 15 лет. И получила похвалу тогдашнего главреда А.К. Демидовича – «Молодец!». Позже в «Камунісце» вела рубрику о малышах, родившихся за неделю, – «Немаўляты тыдня». А вскоре поняла, что «птица певчая, захотела больше свободы в самовыражении и ушла на вольные хлеба, а именно в журналистику, где дала волю творчеству».

Однажды Лилю припугнул Александр Константинович Казак: «Не поступишь в этом году – возьму дипломированного специалиста!» Евгеньевна «устрашилась и помчалась собирать документы, привезла их в последний день буквально за пять минут до закрытия приемной комиссии». Тогда еще не было ЦТ, а экзамены сдавали в университете. Девушка единственная на потоке получила за сочинение 10 баллов, а еще поразила экзаменаторов толщиной трех папок, битком набитых вырезками ее газетных публикаций. Пройдя вступительные испытания, подумала: «В разведку сходила, на следующий год подготовлюсь и поступлю». В сентябре Лиля собралась в отпуск в Крым. Перед отъездом с вокзала на всякий случай позвонила в приемную комиссию и узнала, что ее фамилия в списках поступивших. Вернувшись из отпуска, сообщила руководству, что уезжает на установочную сессию. А спустя время уволилась из роддома и пришла в редакцию. Было это 2 мая 2007-го.

Работала не в самом простом отделе: писала о работе ЖКХ – строительстве, транспорте, торговле, сфере услуг… Писала обо всем и нередко довольно остро, вызывая резонанс. Признается, что способна писать на любые темы, и шутя характеризует себя так: «дилетант широкого профиля и всесторонне недоразвитый человек».

В 2012-м освободилось место в отделе радиовещания, и Лилии Евгеньевне предложили попробовать силы. Здесь все было динамичнее – как раз по энергетике моей героини. Работа затягивала – оставалась до ночи. Открылись новые возможности – звук, монтаж. За радио­программы девушка награждена республиканскими дипломами, а вела она «Территорию закона», «Семейный калейдоскоп», новости, молодежные программы…

Потом ушла в декрет. Но долго дома не засиделась: через месяц после рождения малышки уже делала программы. Однажды Наталья Чижова, пресс-секретарь отдела ГАИ, давала интервью, взяв на руки спящую Амину. «И теперь каждый выходной, когда моя смена на радио, так и знайте: я выхожу в прямом эфире, а рядом тихонько сидит мой ребенок. Она даже в два года понимала, что нельзя говорить, когда мама «взефире». Кстати, перестройка на ФМ была сложной и стоила двух месяцев бессонных ночей и дней, как в аду. Зато теперь профи Шайхова ведет информационные программы и является автором-редактором передач «Город в деталях», «115»…, а новостников называет элитой радио и ТВ.

Будущим «работникам пера или эфира» Лилия Евгеньевна предлагает много читать и размышлять. «Журналистика – это подача материала людям, которые о нем априори ничего не знают. Его надо разжевать, но сделать это, не оскорбляя незнающих. И прежде чем написать, стоит ответить на вопросы: зачем я это делаю, что хочу сказать миру, кому это нужно?» Важно чувствовать жанры: где проявить свое мнение, где подать сухую информацию, где покопаться и найти подробности, где добавить лирику. А главное – «быть готовым работать день и ночь, первыми врываться в города на танке, писать без выходных, уметь разговаривать с любыми людьми и иметь представление о политической обстановке, знать определения слов».

Подводя итог, журналист признается: «Я – счастливая! У меня прекрасная работа, я знаю, что есть люди, которые ждут в эфире именно мой голос. У меня любимый муж, славные дети, мудрая мамуля, свой замечательный дом. Я имею возможность жить, дышать, читать хорошие книги, наслаждаться путешествиями». И добавляет: «Огромное спасибо хорошим учителям, особенно Александру Корнеевичу Демидовичу, Ефиму Романовичу Гейкеру, Александру Константиновичу Казаку, Нине Ивановне Чурун, Светлане Анатольевне Прале».

Проникается людскими судьбами

Если Лилию Шайхову узнают в основном по голосу, то эту девушку – еще и по «изображению», ведь Марию Бересневич знают все, чье утро стартует с новостей на телеканале «Бобруйск 360».

Начать следует с того, что слово «семья» очень точно характеризует крепкую ячейку, в которой девочка родилась и выросла: она состояла ровно из семи «Я» – папы (пастора евангельской церкви), мамы (домохозяйки), трех дочерей и двух сыновей. Воспитанная в верующей семье Маша была тихим и спокойным ребенком. И проявляла такие миролюбие, доброту и благодушие по отношению к окружающим, что как-то даже в младших классах учительница сказала: «Хорошо бы тебя клонировать и посадить с каждым». Старательная ученица с примерным поведением усердно трудилась над тем, что не совсем получалось. Например, больше усилий требовалось приложить в точных науках, особенно, думая о поступлении в старших классах.

Кстати сказать, вопрос выбора профессии решался непросто. Было много размышлений, изучение справочников для поступающих, обсуждений с родителями, одноклассниками, друзьями. Тем временем подруга начала посещать кружок журналистики и предложила Маше пойти с ней. Девушка только рассмеялась в ответ: «Да ты что, Настя! Какой из меня репортер!» И подумала про себя: «Нет, высшее мне не потянуть. И вообще, чтобы учиться на журфаке и что-то писать, надо быть слишком умной». Но однажды классу задали читать «Сердце на ладони» Ивана Шамякина.

дин из персонажей, а именно журналист Шикович, увлек молодую особу. Вернее будет сказать, не столько книжный герой, сколько его профессия, которая показалась девушке весьма интересной. Проведя пару бессонных ночей в раздумьях, Мария решилась присоединиться к одноклас­снице и сходить на кружок.

Первым творческим заданием стало написание эссе. Несмотря на неуверенность, школьница не только неплохо справилась, но и получила похвалу от руководителя Елены Бегунович и заверения, что имеет задатки. Втянулась и начала заниматься регулярно. К слову, в кружке вели электронную газету. Она победила в республиканском конкурсе, и в качестве награды потенциальные будущие корреспонденты получили возможность побывать с экскурсией в Белтелерадиокомпании («До сих пор храню фото в студии»). Родители наняли репетиторов, пошла основательная подготовка к поступлению. Побоявшись не пройти по баллам (а рассматривала только бюджет), Маша не рискнула ехать в столицу и поступила в госуниверситет имени Кулешова на специальность «Журналистика (печатные СМИ)» на заочное отделение.

Устроилась продавцом в секонд-хенд. А через полгода поступило предложение поработать в районной газете «Кіравец». Однако по субъективным причинам оттуда вскоре пришлось уволиться. Следующим местом работы стал ТЦ «Корона» – торговала брэндовой одеждой. Очень хотелось что-то поменять в жизни. Обсудили с мужем сложившуюся ситуацию и приняли решение уехать. Новым местом жительства выбрали российскую столицу. Маша стала администратором в салоне красоты. Но от судьбы, как говорится, не уйти.

Вдруг пришло сообщение от подруги (а это Кристина Айриянц, которую знают все поклонники самого сладкого радио страны), что ищут корреспондентов для работы на телевидении. После бессонной ночи был долгий разговор с супругом на тему «хочется и колется» – вновь всплыли нерешительность и неверие в собственные силы. Не слишком рассчитывая, что возьмут (даже на работе в Москве сказала, что, скорее всего, вернется), все же приехала в родной город, чтобы попытать журналистского счастья, решив: «Если не попробую – буду жалеть всю жизнь». Перед собеседованием, естественно, провела ночь в волнениях и сомнениях. Девушке дали возможность попробовать себя. Несколько месяцев пыталась разобраться, что такое видео­ряд, интершум, дайджест, синхрон, хромакей и так далее. Старания в итоге были вознаграждены: с 28 ноября 2017-го Бересневич работает на телеканале «Бобруйск 360». Ее поразила дружная команда единомышленников, отдающих работе время и силы. Главной своей победой Мария считает, что сумела побороть страх перед камерой. Конечно же, запомнила первую съемку и дебютный выход в прямой эфир в студии. Кстати, после него ребята шутили, что под окна студии пришла бабушка и просила убрать Бересневич, так как непонятно, что она говорит. «На самом деле, поддержка коллег всегда помогала двигаться вперед. Ведь телевидение – это коллективная работа, и качество сюжета зависит и от корреспондента, и от оператора, и от монтажера. Правильно снятые кадры и профессионально смонтированный видео­ряд могут только добавить красок хорошо написанному тексту».

Для журналиста самое интересное в работе – люди. Маша проникается их судьбами и проблемами (иногда даже до слез). И безмерно приятно, когда герои довольны сюжетом, благодарят. «Такие моменты сложно описать, они греют душу».

Любопытно, что только Мария удивилась собственному успеху. Близкие и друзья всегда в нее верили. Старшие брат с сестрой рассказывают, что в детстве частенько давали сестренке интервью. Подруга детства вспомнила, как Маша ей когда-то говорила: «Запомни – настанет день, когда ты меня увидишь по телевизору». А муж всегда был уверен, что супруга будет работать на ТВ.

Начинающим корреспондентам Бересневич советует: «Уважайте людей. Не бойтесь нового. Если что-то не клеится, разбивайте лоб, пока не получится. Не жалейте сил и времени. И верьте в себя!»

Ольга Хотько.