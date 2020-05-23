Потерявшегося в Бобруйском районе трехлетнего малыша нашли в лесу

В Бобруйском районе потерялся трехлетний мальчик, его нашли сегодня ночью в лесу. Подробности поисковой операции приводятся на сайте МЧС.

Семья мальчика вчера вечером была в гостях у знакомых в деревне Макаровка Бобруйского района. Дети играли во дворе. Около 20.00 старшие дети прибежали в дом и сказали, что не могут найти своего друга. Спасатели и милиция объявили сбор личного состава, на место прибыл первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, который руководил поисковыми работами.

Ночью в 3.58 одна из поисковых групп с помощью тепловизора обнаружила ребенка на расстоянии около 7 км от дома. Малыш спал под деревом в лесу. На автомобиле МЧС его доставили к медикам и после осмотра отпустили домой: мама от госпитализации ребенка отказалась.