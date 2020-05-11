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Посмотреть спектакль «Не покидай меня» онлайн предлагает областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича

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Посмотреть спектакль «Не покидай меня» онлайн предлагает областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича

Посмотреть онлайн спектакль «Не покидай меня» предлагает областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича.

1944-ый год. Начало белорусской наступательной операции. Отдыхающий после ранения разведчик капитан Михасев получает приказ: подготовить диверсионную группу для проведения спецоперации в тылу врага. С энтузиазмом спешит он начать работу и вдруг оказывается, что его бойцы… девушки, и после подготовки ему придется послать их на смерть.

Посмотреть постановку можно на сайте театра.

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