Посмотреть спектакль «Не покидай меня» онлайн предлагает областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича
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Посмотреть онлайн спектакль «Не покидай меня» предлагает областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича.
1944-ый год. Начало белорусской наступательной операции. Отдыхающий после ранения разведчик капитан Михасев получает приказ: подготовить диверсионную группу для проведения спецоперации в тылу врага. С энтузиазмом спешит он начать работу и вдруг оказывается, что его бойцы… девушки, и после подготовки ему придется послать их на смерть.
Посмотреть постановку можно на сайте театра.
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