Последнее слово за генетикой. Как эксперты дают ответ на важный вопрос об отцовстве

Экспертизы спорного родства проводят в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области с 2010 года. О востребованности указанных генетических исследований говорит тот факт, что с каждым годом к экспертам по вопросу установления отцовства либо материнства обращается все больше и больше граждан.

— Необходимость подтверждения родства возникает у людей по разным причинам. В некоторых случаях экспертизы назначают Следственный комитет и суд по делам о взыскании алиментов, наследстве либо назначении пенсии по утрате кормильца, если ребенок не зарегистрирован на отца. Обращаются и сами граждане к нам напрямую, когда не уверены в родстве, — рассказывает заместитель начальника управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера УГКСЭ по Могилевской области — государственный медицинский судебный эксперт-биолог Мария Драница. — Примерно каждая пятая экспертиза проводится на анонимной основе: заявитель заключает договор (это возможно даже дистанционно) и предоставляет образцы биологического материала ребенка и предполагаемого отца (слюна на ватных палочках, упакованных в конверт). Через 30 дней заявитель получает на руки (либо по почте) результат: эксперты подтверждают или исключают родство.

В другом случае, когда требуется подтверждение личности ребенка, отца и матери, необходимо явиться лично с паспортами. Эксперты отбирают и исследуют слюну и кровь из пальца. Кстати, сдать биологические образцы можно по месту жительства не только в Могилеве, но и в межрайонных отделах ГКСЭ в Бобруйске, Осиповичах, Быхове, Белыничах, Горках, Костюковичах, Кричеве, Мстиславле. Непосредственно само исследование проводят могилевские специалисты. Лаборатория управления ГКСЭ по Могилевской области не уступает крупным лабораториям мира, оснащена аналитическим оборудованием и реагентами производства США и Германии, которые соответствуют всем мировым стандартам.

В случаях, когда экспертизу спорного родства назначает суд, чаще всего заинтересованное лицо женщина — ей необходимо решить вопрос об отцовстве для взыскания алиментов на содержание детей. Среди тех, кто обращается к экспертам напрямую, наоборот, незначительно, но все же больше мужчин, сомневающихся в родстве детей. Причем сомнения одолевают отцов разного возраста — однажды даже 70-летний мужчина решил удостовериться, что много лет воспитывал и растил не чужого ему сына. Порой экспертизу по установлению отцовства инициируют бабушки, которые по разным причинам не признают папами своих взрослых сыновей. Не подтверждают отцовство эксперты примерно в каждом пятом случае.

Изредка бывают ситуации, когда устанавливают родство по отношению к своим детям женщины. Например, когда роды проходили дома и роженица не имеет соответствующей справки из медучреждения. В таких обстоятельствах родство матери и отца по отношению к ребенку приходится доказывать в судебном порядке. В практике экспертов был один случай, когда женщина приехала к экспертам на руках с младенцем прямо из роддома — ей казалось, что ей вручили неродного ребенка. К счастью, судебные эксперты успокоили — женщина волновалась зря.

Приходится сталкиваться экспертам-биологам с ситуациями, когда нужно установить родство с уже умершим человеком. Если смерть наступила недавно, то в архиве у экспертов сохраняется биологический материал, исследованный в рамках судебно-медицинской экспертизы. Сложнее, если биоматериала нет. В одном таком случае эксперты работали с личными вещами умершего. Установили по ним мужской профиль, сначала сравнили его с генотипом законного сына и после этого по отношению к непризнанной дочке провели параллель о том, что она также является биологическим ребенком умершего человека.

Люди обращаются к экспертам за достоверным ответом на очень важный для них вопрос о родстве, однако… не всегда забирают результат. Например, несколько конвертов с семейными тайнами хранятся в отделе судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз УГКСЭ по Могилевской области уже три, четыре, пять и даже семь лет.

Ирина Рачковская, главный специалист по работе со СМИ УГКСЭ по Могилевской области.